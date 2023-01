POL-PPRP: (Ludwigshafen-Oggersheim und Hemshof) - Verirrte Raketen

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag, 01.01.2023, gegen 02:58 Uhr wurden der Polizei im Hinterhof der Bismarckstraße 100 eine brennende Mülltonne gemeldet. Durch die brennenden Mülltonnen geriet ein, in unmittelbarere Nähe, stehendes Auto in Brand. Ein weiteres Fahrzeug wurde leicht beschädigt und am dortigen Gebäude entstand an der Hausfassade leichter Sachschaden. ...

mehr