POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Hausfassade nach Mülltonnenbrand beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, 01.01.2023, gegen 02:58 Uhr wurden der Polizei im Hinterhof der Bismarckstraße 100 eine brennende Mülltonne gemeldet. Durch die brennenden Mülltonnen geriet ein, in unmittelbarere Nähe, stehendes Auto in Brand. Ein weiteres Fahrzeug wurde leicht beschädigt und am dortigen Gebäude entstand an der Hausfassade leichter Sachschaden. Die Schadenshöhe, sowie die Brandursache, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen wurden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalinspektion Ludwigshafen übernommen.

Zeugen die Angaben bezüglich potenzieller Tatverdächtiger machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-0 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Besonders interessant wären Hinweise, ob sich gegen 02:45 Uhr Personen im Hinterhof des Anwesens Bismarckstraße 100 aufgehalten haben.

