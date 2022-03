Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Gleich zwei Einbrüche am Wochenende - Polizei sucht Zeugen!

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde zwischen Freitag, 10:00 Uhr, und Sonntag, 10:00 Uhr, im Forlenweg. Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie das Erdgeschoss und entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von rund 5.500 Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Ebenso eingebrochen wurde zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Samstag, 12:30 Uhr in der Rheinstraße. Hier hebelten bislang unbekannte Täter die Hauseingangstür auf und drangen anschließend gewaltsam in mehrere Kellerräume ein. Entwendet wurde unter anderem ein Tablet mit Zubehör, diverse Hanteln und eine Dartscheibe. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell