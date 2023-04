Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Unfallflucht mit 6.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht mit einem Sachschaden von etwa 6.000 Euro am Dienstag (04.04.2023) auf dem Park- und Mitfahr-Parkplatz in der Straße "Im Hagegarten" in Gärtringen sucht die Polizei noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ausparken einen VW, der zwischen 12.15 Uhr und 22.00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt war. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Er hinterließ weiße Lackspuren an dem beschädigten VW. Der Unbekannte dürfte also mit einem weißen Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell