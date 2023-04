Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 01:00 Uhr befuhr ein 20-jähriger BMW-Lenker die Josef-Beyerle-Straße und bog nach links auf die Merklinger Straße ab. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit einer Mauer, wodurch an seinem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro entstand. Der Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Mauer entstand ein Schaden von geschätzten 2.500 Euro. Durch umherfliegende Teile wurde zudem ein geparkter Pkw Fiat beschädigt, hier beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1.500 Euro.

