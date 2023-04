Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Großeinsatz in Realschule nach Amok-Alarm, der sich als Fehlalarm herausstellte

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (04.04.2023) gegen 14.40 Uhr löste in der Realschule am Klostergarten in Sindelfingen ein Amok-Alarm einen Großeinsatz der Polizei aus. Starke Kräfte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sperrten den Bereich um die Schule weiträumig ab. Zu diesem Zeitpunkt hatten noch mehrere Klassen, in denen sich mindestens 100 Schülerinnen und Schüler befanden, Unterricht. Die Lehrkräfte schlossen sich mit einem Großteil der Schülerinnen und Schülern in den Unterrichtsräumen ein. Bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt ergaben sich erste Hinweise, dass es sich um einen Fehlalarm handeln könnte. Einsatzkräfte durchsuchten im weiteren Verlauf das gesamte Gebäude sowie die Sporthalle. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte wurden nach und nach durch Polizeikräfte aus dem Schulgebäude und der Sporthalle zu einem Parkplatz in der Burghaldenstraße gebracht, wo sie betreut wurden und von ihren Eltern in Empfang genommen werden konnten. Zeitgleich wurden die Stadtverwaltung Sindelfingen, die Feuerwehr Sindelfingen, der Leitende Notarzt, sowie die Integrierte Leitstelle Böblingen als Schnittstelle zum Rettungsdienst und Landratsamt Böblingen regelmäßig zum Sachstand informiert.

Es konnten keine Hinweise auf eine Straftat erlangt werden. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahrenlage. Mutmaßlich dürfte ein technischer Defekt im Bereich der Meldeanlange ursächlich für die Auslösung des Alarms gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Gegen 17.20 Uhr waren alle Einsatzmaßnahmen beendet.

Insgesamt waren rund 60 Polizeibeamtinnen und -beamte, sechs Kräfte des Rettungsdienstes und ein Leitender Notarzt sowie die Feuerwehr Sindelfingen mit dem Einsatzleitwagen, der mit zwei Personen besetzt war, eingesetzt.

