Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Frau von Exhibitionist belästigt

Ludwigsburg (ots)

Eine 35-jährige Frau war am Montagmittag gegen 12:15 Uhr im Bereich einer Gartenanlage am Hornbachdurchlass auf einem Feldweg vom Römerhof kommend in Richtung Kornwestheim und der Theodor-Heuss-Straße unterwegs. Hier wurde sie von einem noch unbekannten Mann belästigt. Der Unbekannte, der etwa 25 Jahre alt und 175 Zentimeter groß gewesen sein soll, überholte zunächst die Frau uns sprach sie danach an. Während er sich nach einem Weg erkundigte, stellte die Frau fest, dass der Unbekannte hierbei seine Hose heruntergelassen hatte und sein Glied entblößte. Die 35-Jährige ignorierte daraufhin den Mann, der anschließend in Richtung einer nahegelegenen Realschule davonlief. Hierbei soll er noch an seinem Glied herummanipuliert haben. Der Täter soll von zierlicher Statur gewesen sein und hatte einen Drei-Tage-Bart. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Cargohose, eine dunkelblaue Jacke mit Kapuze sowie möglicherweise ein Stirnband. Das Polizeirevier Kornwestheim sucht unter Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail kornwestheim.prev@polizei.bwl.de noch Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell