Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Firmeneinbrüche im Gewerbegebiet Holderbüschle

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (04.04.2023) schlugen noch unbekannte Täter gleich zwei Mal im Gewerbegebiet Holderbüschle in Großsachsenheim zu. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zu zwei Firmengebäuden in der Siemensstraße und in der Rudolf-Diesel-Straße. In beiden Fällen hebelten die Einbrecher zunächst Fenster auf, um ins Innere zu gelangen. Um verschiedene Räume betreten zu können, brachen sie innerhalb der Firmen auch Türen auf. Die Täter stahlen jeweils Bargeld in etwa dreistelliger Höhe aus den Firmen. Der hinterlassene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Sachsenheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell