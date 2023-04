Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Magstadt: 55-Jähriger fährt auf Pannenfahrzeug auf - eine Person schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Eine schwer verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 21.00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost ereignete. Aus bislang unbekannter Ursache übersah ein 55 Jahre alter Ford-Lenker einen Transporter, der bei geringem Verkehrsaufkommen vermutlich aufgrund eines Motorschadens auf dem rechten Fahrstreifen liegen geblieben war. Der 36-jähriger Fahrer hatte zusätzlich zur regulären Beleuchtung auch bereits das Warnblinklicht eingeschaltet, als der Ford-Fahrer mutmaßlich nahezu ungebremst auffuhr. Er erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Transporters und dessen Beifahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den anschließenden Reinigungsarbeiten mussten die beiden rechten Fahrstreifen gesperrt werden. Kurz nach 23.00 Uhr konnte die Autobahn wieder frei gegeben werden.

