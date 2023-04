Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auseinandersetzung am Busbahnhof - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend kam es gegen 21.20 Uhr am Busbahnhof in Ludwigsburg zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei welcher drei Jugendliche leicht verletzt wurden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge gerieten zwei jugendliche Personengruppen auf Höhe des Bussteigs 13 zunächst in verbalen Streit. Im weiteren Verlauf setzte eine noch unbekannte Täterin gegen eine 15-Jährige und einen 17-Jährigen ein Tierabwehrspray ein und traf beide im Gesicht. Zudem schlug dieselbe Täterin die 15-Jährige, den 17-Jährigen sowie ein weiteres 15 Jahre altes Mädchen mutmaßlich mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete die unbekannte Täterin mit zwei weiteren Mädchen und zwei Jungen zu Fuß in Richtung Keplerbrücke. Alle fünf sollen jugendlich gewesen sein. Eines der Mädchen hatte langes braunes, zu einem Zopf gebundenes Haar. Ein weiteres hatte lange braune, offen getragene Haare. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

