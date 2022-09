Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alkoholisiert in den Graben gefahren

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gestern (18.09.2022) Abend, gegen 21:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Zunächst wird hiesige Dienststelle durch einen Zeugen über einen im Straßengraben liegenden PKW neben der Deidesheimer Straße (Gemarkung Königsbach) informiert. Als die Funkstreifen an der Unfallörtlichkeit eintrafen, saß der verantwortliche Fahrzeugführer, ein 63-jähriger Neustadter, noch in seinem PKW. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Anzeichen für eine Alkoholisierung des Fahrers und ein darauf durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Deshalb wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Der verunfallte PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und die zuständige Führerscheinstelle wurde über den Sachverhalt informiert.

