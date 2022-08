Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Warnmeldung Vermutlich echte Brillenschlange in der Residenzstadt Neustrelitz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte aufgetaucht - Korrektur-

Neustrelitz (ots)

Am 11.08.2022 gegen 20:00 Uhr meldete sich ein Bürger aus Neustrelitz im Polizeihauptrevier und teilte mit, dass er am heutigen Tage, gegen 11:00 Uhr im Bereich eines Behindertenparkplatzes in der Strelitzer Str. 2 eine tote Schlange gesehen hat. Dem ersten Anschein nach handelte es sich, nach Meinung des Hinweisgebers, um eine Giftschlange. Er machte ein Foto von dem Tier und mailte es der Polizei. Beamte des PHR Neustrelitz begaben sich sofort zum Fundort, mussten aber mit Bedauern feststellen, dass das Reptil nicht mehr aufzufinden war. Das Foto wurde im Anschluss einem Schlangenexperten vorgelegt. Dieser gab an, dass es sich vermutlich um eine Brillenschlange aus der Gruppe der Cobras handeln könnte. Weiterhin gab er an, dass die Möglichkeit besteht, dass das Tier nicht tot, sondern sich nur in einer Schockstarre befand. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um ein echtes Tier handeln könnte, bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe. Ein möglicher Besitzer des Tieres wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Bevölkerung wird gebeten, bei Sichtung des Tieres sich sofort vom Tier zu entfernen, anschließend den Notruf zu verständigen und nicht selbst zu versuchen, das Tier einzufangen. Hinweise zum Verbleib der Schlange werden im PHR Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981 2580, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegengenommen.



Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg

