POL-NB: Jugendliche aus Greifswald vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Pasewalk (LK VG) (ots) - Am 10.08.2022, gegen 18.00 Uhr wurde der Einsatzleitstelle Neubrandenburg mitgeteilt, dass eine Strohmiete in Groß Luckow an einem Feld brennt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stand die Strohmiete in voller Ausdehnung in Flammen. Kameraden der Feuerwehr hatten mit der Bekämpfung des Brandes bereits begonnen, allerdings war die Strohmiete nicht zu retten, so dass sie kontrolliert abbrannte. Die Feuerwehr verhinderte mit Löschwasser, dass das ...

mehr