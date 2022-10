Polizei Bielefeld

POL-BI: Mutter und Tochter bei Unfall leicht verletzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt-

Am Donnerstagabend, 13.10.2022, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Pedelec mit zwei leichtverletzten Personen.

Ein 52-jähriger Bielefelder befuhr gegen 18:12 Uhr mit seinem Toyota Yaris den Senner Hellweg in Richtung Brackwede und beabsichtigte in den Ruhrweg abzubiegen. Er verlangsamte seine Fahrt aufgrund eines vor seinem Fahrzeug wendenden PKW. Bei dem Abbiegemanöver kam es zum Zusammenstoß mit dem Pedelec einer 34-jährigen Bielefelderin, die mit ihrem Kind auf ihrem Pedelec auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Oerlinghausen fuhr. Mutter und Tochter kamen zu Fall und erlitten dabei leichte Verletzungen.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 550 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell