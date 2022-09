Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Drogendealer festgenommen

Wittlich (ots)

Ein 35- jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Gerolstein stand im Verdacht, unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben. Im Rahmen der Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats der Kriminalinspektion Wittlich unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Trier, konnte sich der Verdacht weiter erhärten. Am 09.09.2022 wurden Durchsuchungsbeschlüsse mit Unterstützung von Spezialkräften vollstreckt. In der in Rede stehenden Wohnung wurden über 1kg Amfetamin, mehrere Hundert Gramm Cannabis, sowie diverse erlaubnisfreie Waffen aufgefunden.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft ordnete diese die vorläufige Festnahme des Mannes an und beantragte eine Vorführung bei dem Ermittlungsrichter des Amtsgericht in Trier. Der zuständige Ermittlungsrichter ordnete die Untersuchungshaft an und der Festgenommene wurde in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert.

