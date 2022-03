Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental: 77-jähriger Pedelec-Fahrer an Folgen eines Verkehrsunfalls verstorben - (Pressemitteilung vom 10. Februar); Pressemitteilung Nr. 2

Bammental (ots)

Ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer verstarb am Mittwochabend in einer Heidelberger Klinik an den Folgen seiner schweren Kopfverletzungen, die er sich bei einem Verkehrsunfall am Nachmittag des 9. Februar in der Reilsheimer Straße zugezogen hatte.

Ein 33-jähriger BMW-Fahrer war damals kurz nach 16 Uhr in einen Kreisverkehr eingefahren und hatten den vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer übersehen.

Die Ermittlungen der Unfallexperten der Verkehrspolizei Heidelberg dauern an.

