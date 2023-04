Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte werfen Steine gegen Fensterscheibe

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter warfen in der Nacht zum Dienstag Steine gegen eine Fensterscheibe eines Kindergartens in der Lange Straße im Ludwigsburger Stadtteil Oßweil. Das Glas wurde hierbei erheblich beschädigt, sodass von einem Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro ausgegangen werden kann. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 29920-0 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt in Verbindung zu setzen.

