Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer sowie einem Folgeunfall im Rückstau

Kirchheimbolanden - L386 (ots)

Am 10.09.2022 wurde die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden gegen 14:01 Uhr auf die L386 zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers gerufen. Der alleinbeteiligte 20-jährige Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Nordpfälzer-Land befuhr die L386 von Kirchheimbolanden in Fahrtrichtung Bastenhaus, als dieser vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen, daraufhin zu Sturz gekommen und schließlich im Straßengraben liegen geblieben ist. Der Fahrer erleidet durch den Sturz schwere Verletzungen am Oberschenkel und wird schließlich mit einem Rettungshubschrauber in eine in der Nähe befindliche Klinik geflogen. Im Rückstau zu besagtem Verkehrsunfall kommt es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW, mehrere Insassen der beiden Fahrzeuge werden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und schließlich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die L386 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise auf beiden Fahrspuren voll gesperrt werden.

