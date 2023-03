Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Spiegel von Lkw abmontiert

Borken-Gemen (ots)

Tatort: Borken-Gemen, Otto-Hahn-Straße;

Tatzeit: 09.03.2023, 01.40 Uhr;

Mit Gewalt hat sich ein Täter in der Nacht zum Donnerstag in Borken-Gemen an einem Lkw zu schaffen gemacht. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände einer Firma an der Otto-Hahn-Straße, als es zu der Tat kam. Der Unbekannte verschaffte sich Zugang zum Inneren, das er durchwühlte. Darüber hinaus entwendete der Dieb beide Außenspiegel des Fahrzeugs. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell