Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 18.20 Uhr in der Markgröninger Straße im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim ereignete. Ein 21 Jahre alter VW-Golf-Lenker kam aus Richtung Asperg und wollte an der Einmündung zur Theurerstraße nach links abbiegen. Hierbei übersah er mutmaßlich einen entgegenkommenden 40 Jahre alten VW-Touran-Fahrer und es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der VW Touran nach rechts abgewiesen und kollidierte mit einem an der Einmündung wartenden 40 Jahre alten Motorrad-Fahrer. Dieser stürzte hierdurch, bliebe aber unverletzt. Die beiden Pkw-Lenker wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Sowohl der VW Golf als auch der VW Touran waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Einmündungsbereich musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Feuerwehr Ludwigsburg unterstützte mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften.

