Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Junge Frauen begrabscht und belästigt - Bundespolizisten stellen 30-Jährigen

Dortmund - Hamm - Hagen (ots)

Am gestrigen Montagabend (20. Februar) soll ein Mann in einem Regionalexpress drei Frauen sexuell belästigt haben. Bundespolizisten überprüften den 30-Jährigen nach Halt im Dortmunder Hauptbahnhof.

Gegen 20 Uhr informierte der Zugbegleiter des RE3 (Hamm - Dortmund) die Bundespolizei im Hauptbahnhof Dortmund über eine augenscheinlich betrunkene Person, welche Fahrgäste belästigen soll. Am Bahnsteig zu Gleis 26 empfingen die Einsatzkräfte den einfahrenden Zug. Neben dem 30-Jährigen stellten die Beamten zwei junge Frauen fest. Die 17- und 18-Jährigen gaben gegenüber den Polizisten an, dass der Beschuldigte die Frauen unsittlich im Zug berührt habe. Er soll der bosnisch-herzegowinischen Staatsbürgerin (17) aus Hamm in den Nacken gefasst und versucht haben, diese zu küssen. Zudem soll der Mann die jungen Frauen gestreichelt und im Brustbereich berührt haben. Dies soll er bei ihrer serbischen Begleiterin aus Hagen ebenfalls versucht haben. Daraufhin soll die 18-Jährige den Mann von sich gestoßen haben. Des Weiteren soll der marokkanische Staatsangehörige während der Fahrt eine unbekannte Frau körperlich angegangen haben.

Der Mann ohne festen Wohnsitz wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Ermittlungen ergaben, dass er von der Staatsanwaltschaft Dortmund und dem Ausländeramt Unna zur Fahndung zwecks Ermittlung seines Aufenthaltsortes ausgeschrieben war. Die Beamten fertigten Lichtbilder und nahmen Fingerabdrücke des Polizeibekannten. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 30-Jährige mit 1,6 Promille alkoholisiert war.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell