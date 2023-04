Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag brachen vermutlich dieselben, bislang noch unbekannten Täter ebenso in ein Firmengelände in der Siemensstraße in Großsachsenheim ein (wir berichteten hierzu bereits am 04.04.2023 - 11:43 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5479547). Mutmaßlich über ein aufgebrochenes Kellerfenster drangen die Täter ins Gebäude ein und brachen hier mehrere Türen auf. Hierbei fiel ihnen vermutlich Bargeld in noch unbekannter Höhe aus einer Geldkassette als Beute in die Hände. Die entstandene Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich auch in diesem Fall unter Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Sachsenheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell