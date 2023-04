POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Fahrradgeschäft

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter hebelten am Dienstag (04.04.2023) zwischen 9.30 Uhr und 12.30 Uhr ein rückwärtiges Fenster einer Gaststätte am Neckarstrand in Remseck am Neckar komplett aus dem Rahmen und stiegen in das Gebäude ein. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 ...

mehr