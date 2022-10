POL-OS: Osnabrück: 21-jähriger Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Hasbergen (ots) - Am Dienstagmittag kam es in der Straße "Am Ehrenhain" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Anwohner und Bauarbeiter waren gegen 12.30 Uhr auf ein Feuer in einer Garage eines Wohnhauses aufmerksam geworden und wählten den Notruf. Die Bewohner des angrenzenden Gebäudes in Sackgassenlage waren ortsabwesend, die Freiwillige Feuerwehr aus Hasbergen rückte an und löschte den Brand im hinteren ...

mehr