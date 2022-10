Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Bäckereifiliale

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Dienstag drangen Unbekannte in eine Bäckereifiliale im Bereich Hannoversche Straße / Am Huxmühlenbach ein. Der oder die Täter hebelten eine Tür zu den Geschäftsräumen auf und entwendeten einen Tresor. Der Wertschrank wurde in einem Gebüsch hinter dem angeschlossenen Discounter aufgefunden, er war aufgebrochen worden. Die Polizei sicherte Spuren. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-3203 oder 0541/327-2115.

