Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 04.11.2022 bis 06.11.2022

Hildesheim (ots)

(wol) versuchter Betrug, Elze, Wülfingen, 05.11.2022

Am Samstag, den 05.11.2022, wurde eine 65-jährige Wülfingerin Opfer eines versuchten Betruges. Bisher unbekannte Täter schrieben die Wülfingerin über den Messengerdienst "Whatsapp" mit einer unbekannten Rufnummer an und gaben sich als Sohn der Dame aus. Nach wenigen ausgetauschten Nachrichten wurde die Wülfingerin dann von ihrem angeblichen Sohn gebeten eine Überweisung für diesen durchzuführen. Da die 65-Jährige aber bereits auf anderer Weise Kontakt zu ihrem Sohn aufgenommen hatte, bemerkte sie den Betrugsversuch und verständigte die Polizei. Das Polizeikommissariat Elze ermittelt nun wegen versuchten Betrugs. Da Betrugsversuche wie dieser keine Seltenheit sind, weist die Polizei Elze in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, derartige Nachrichten von Inhabern unbekannter Rufnummern zu hinterfragen. Speziell kann es, wie in diesem Fall, hilfreich sein auf eine andere Art und Weise Kontakt zu den jeweiligen Angehörigen aufzunehmen. Des Weiteren empfiehlt die Polizei Elze bei einer Zahlungsaufforderung durch einen Inhaber einer unbekannten Rufnummer einen Blick auf die IBAN-Nummer des Zahlungsempfängers zu werfen. Denn oftmals werden Opfer dieser Betrugsmaschen dazu aufgefordert Überweisungen auf ausländische Konten (IBAN-Nummer beginnt nicht mit "DE") durchzuführen. Falls Sie also keine, im Ausland wohnhaften, Angehörigen haben, könnte dies ein Indikator für einen Betrugsversuch sein.

Verkehrsunfallflucht, Eime, 05.11.2022

Am Samstagnachmittag kam es im Zeitraum von 14:50 Uhr bis 14:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des NP-Markts in Eime. Hier wurde ein PKW VW Polo eines Deilmissers durch einen bisher unbekannten Kraftfahrzeugführer beschädigt. Der Unfallflüchtige verließ des Unfallort nach dem Zusammenstoß unerlaubt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Das Polizeikommissariat Elze ermittelt nun aufgrund einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Ergebnisse der Verkehrssicherheitsarbeit im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Elze

Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln, Eime, B240, 04.11.2022

Am Freitagmorgen um 00:05 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung des PK Elze einen 27-jährigen Fahrer eines PKW VW auf der B240 in Eime. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem Kraftfahrzeugführer mehrere Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein freiwilliger Drogenschnelltest wurde durch den Hildesheimer abgelehnt. Dem 27-Jährigen wurde anschließend im Krankenhaus Gronau (Leine) eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde dem 27-jährigen Hildesheimer die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Trunkenheit im Straßenverkehr in Folge Alkoholgenusses, Deinsen K409, 05.11.2022

Am Samstag, den 05.11.2022, stürzte ein 35-jähriger aus Brunkensen mit seinem E-Bike auf der K409 in Richtung Deinsen. Da die Elzer Polizeibeamten ausgehend von dem Fahrer des E-Bikes Atemalkoholgeruch wahrnehmen konnten, wurde vor Ort ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,92 Promille. Der Fahrer des E-Bikes wurde anschließend zur Behandlung seiner Verletzungen und zur Entnahme einer Blutprobe in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Gegen den 35- Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Geschwindigkeitsmessungen, B1 und B3, 05.11.2022 und 06.11.2022

Durch die Polizei Elze wurden auf der B1 und der B3 Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Bei jeweils erlaubten 70 km/h konnten im Rahmen der Kontrollen insgesamt 13 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit vorwerfbaren 95 km/h gemessen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell