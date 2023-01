POL-PDLD: Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Bad Bergzabern (ots) - Am 19.01.2023, zwischen 19:45 Uhr und 22:20 Uhr, wurden in einem Mehrfamilienhaus im Bereich der Weinstraße, Innenstadt Bad Bergzabern, mehrere Kellerabteile aufgebrochen. In den zurückliegenden Wochen kam es, insbesondere im Stadtgebiet Bad Bergzabern, zu einem Anstieg der Fallzahlen von Kellereinbrüchen. Meist werden die unverschlossenen Zugänge, beispielsweise nicht verschlossene Türen zu ...

mehr