Uedem-Uedemerbruch (ots) - Zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag (5. März 2023) sind unbekannte Täter in ein Haus an der Straße An der Ley eingedrungen, indem sie die Scheibe der Terrassentür einschlugen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Schränke in den Zimmern nach Diebesgut. Genaue Angaben zur Beute waren bei Anzeigenaufnahme noch nicht möglich. ...

