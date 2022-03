LPI-J: verdächtiger Gegenstand

Jena (ots) - Wie am Mittwochmittag ein Mitarbeiter einer Baufirma mitteilte, sind Unbekannte in den zurückliegenden zwei Wochen in eine Baustelle am Engelplatz in Jena eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt über ein verschlossenes Holztor, indem sie dieses gewaltsam öffneten. Anschließend entwendeten die Unbekannten mehrere Styroporplatten im Wert von etwa 1000 Euro, bevor sie unerkannt mit ihrer Beute flüchten konnten. Rückfragen bitte an: ...

