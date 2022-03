LPI-J: Styropordiebe

Apolda (ots) - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Apolda, An der Goethebrücke standen sich zwei Pkw am 23.03.2022, gegen 11:00 Uhr in zwei Parklücken gegenüber. Beide Fahrzeugführer fuhren nunmehr zeitgleich aus der Parkbucht heraus und stießen in der Folge aus Unachtsamkeit gegeneinander. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr