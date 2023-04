Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Einbruch in Schule

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag und Mittwoch 11.00 Uhr (01.04. - 05.042023) brachen bislang unbekannte Täter in ein Schulgebäude in der Neckarkanalstraße in Aldingen ein. Vermutlich gelangten die Einbrecher zunächst auf einen Balkon, der sich auf der Ebene des Sekretariats befindet. Im weiteren Verlauf hebelten sie vom Balkon aus ein Fenster auf und konnten sich zu Zutritt ins Innere verschaffen. Die Täter durchsuchten Schränke, wobei ihnen vermutlich nichts Stehlenswertes in die Hände fiel, so dass sie sich ohne Diebesgut wieder aus dem Staub machten. Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell