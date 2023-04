Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Turnhalle

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch (05.04.2023) widerrechtlich Zutritt zu einer Turnhalle in der Theodor-Heuss-Straße in Kornwestheim, indem sie eine Tür aufhebelten. Im Inneren des Gebäudes konnten weitere aufgebrochene Türen sowie durchsuchte Schränke festgestellt werden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet, jedoch verursachten die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell