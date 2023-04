Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (06.04.2023) brachen bislang noch unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Hemmingen ein und stahlen einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die derzeitigen Ermittlungen ergaben, dass die Einbrecher über ein Fenster, das sie aufhebelten, in die Wirtschaft gelangten. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Schubladen und stahlen eine rote Geldkassette, in der sich das Bargeld befand. Vermutlich hatten sie beim Eindringen einen Alarm ausgelöst, so dass sie im weiteren Verlauf die Flucht ergriffen. Ein Zeuge war durch die Alarmauslösung gegen 01.45 Uhr aufmerksam geworden, hatte die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass er mindestens eine verdächtige Person beobachtet habe, die geflüchtet sei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten hierauf auf aus und führten Fahndungsmaßnahmen durch. Es konnten jedoch keine Verdächtigen festgestellt werden. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell