Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Unbekannte versuchen Senioren auszurauben

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen eines Vorfalls, zu dem es am Dienstagabend (04.04.2023) in Freiberg am Neckar kam. Zwei 70 und 67 Jahre alte Männer hielten sich gegen 22:55 Uhr auf einem Parkplatz zwischen dem Hallenbad am Marktplatz und der Württemberger Straße auf, als sie von vier noch unbekannten Tätern angesprochen wurden. Einer der Täter forderte die Senioren auf, Geld auszuhändigen, während ein weiterer einen Gegenstand auf den Boden richtete, bei dem es sich mutmaßlich um eine Pistole gehandelt haben könnte. Der 70-Jährige rannte daraufhin los in Richtung der Gaststätten am Marktplatz und machte mit Hilferufen auf sich aufmerksam. Ein Passant verständigte infolgedessen die Polizei. Die vier Unbekannten flüchteten zwischenzeitlich zu Fuß über die Württemberger Straße und dort über die Autobahnbrücke. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Die beiden Geschädigten wurden nicht verletzt und die Täter machten keine Beute. Es soll sich um vier Personen gehandelt haben, die dunkel gekleidet waren und schwarze Kappen trugen. Alle vier hatten mit schwarzen Masken ihre Gesichter verdeckt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

