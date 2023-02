Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

Jena (ots)

Mittwochmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kahlaischen Straße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Pkw Audi besagte Straße in Richtung Rudolstädter Straße. Auf Höhe der Abzweigung Mühlenstraße geriet sie, aus noch ungeklärten Gründen, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Fiat. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich dieser und stieß im Anschluss gegen eine Leitplanke. Der Audi indes kollidierte überdies mit einem Pkw Ford. Sowohl die 41-jährige Audi-Fahrerin, als auch die 59-jährige Fahrerin des Pkw Fiat wurden schwer, die Beifahrerin des fiat leicht verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Zur Bergung der Verletzten musste die Feuerwehr schweren Gerät einsetzen. Alle drei Fahrzeuge wiesen unfallbedingten Sachschaden auf, der Audi und der Fiat mussten abgeschleppt werden. Zur Aufhellung des Unfallhergangs bittet die Polizei um mithilfe. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Jena unter 03641 - 810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de.

