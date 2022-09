Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen/ Lkr. Konstanz) Betrunkener Radfahrer mit gestohlenem E-Bike unterwegs

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Am frühen Freitagmorgen hat die Polizei in der Überlinger Straße einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit einem als gestohlen gemeldeten E-Bike unterwegs war. Ein 34-Jähriger war gegen 2.30 Uhr mit einem E-Bike unterwegs und geriet in eine Polizeikontrolle, weil er ohne eingeschaltetem Licht und entgegengesetzt der Fahrtrichtung in Schlangenlinien auf der Straße fuhr. Die Beamten stellten bei der Überprüfung des Radfahrers deutlichen Atemalkohol fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Außerdem war das E-Bike bei der Polizei als gestohlen gemeldet worden. Das E-Bike stellte die Polizei sicher. Der 34-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und des Diebstahls ermittelt.

