Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Ostfildern: Nissan brennt vollständig aus

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für einen PKW-Brand am Mittwoch (31.05.2023) gegen 18.00 Uhr im Bereich der Anschlussstellen Esslingen. Ein 61 Jahre alter Nissan-Lenker bemerkte auf seiner Fahrt in Richtung Stuttgart zunächst ein ungewöhnliches Geräusch und schließlich ließ die Leistung des Autos nach. Hierauf wechselte der Mann auf den Standstreifen. Währenddessen wurde er von anderen Verkehrsteilnehmenden auf Flammen im Bereich des Unterbodens seines Fahrzeugs aufmerksam gemacht. Der Mann verließ seinen Wagen, der schließlich vollständig in Brand geriet. Eine zufällig hinzukommende Streifenwagenbesatzung des Polizeipräsidiums Reutlingen versuchte noch mittels Feuerlöscher die Flammen zu löschen. Letztlich gelang es der Freiwilligen Feuerwehr Neuhausen, die sich mit vier Fahrzeugen und 26 Wehrleuten am Brandort befanden, den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Die Autobahnmeisterei Kirchheim/Teck kümmerte sich in der Folge um die Reinigung der Fahrbahn. Währenddessen mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden steht abschließend noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell