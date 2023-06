Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: 82-jähriger Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Pedelec-Fahrer kam es am Mittwoch (31.05.2023) gegen 15:00 Uhr in der Tübinger Straße in Holzgerlingen. Ein 23-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Tübinger Straße aus Richtung Holzgerlingen-Buch kommend. Hier überholte er einen 82-jährigen Pedelec-Lenker, der mit seinem Zweirad am rechten Fahrbahnrand fuhr. Mutmaßlich streifte der Pkw-Lenker beim Überholmanöver den Zweiradfahrer, woraufhin dieser stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell