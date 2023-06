Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Feuerwehreinsatz in der Straße "Schlosshof"

Ludwigsburg (ots)

Die freiwillige Feuerwehr Leonberg rückte am Mittwoch (31.05.2023) gegen 12:30 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften in die Straße "Schlosshof" nach Leonberg aus, da eine Rauchentwicklung in einem städtischen Gebäude gemeldet wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass es in einem Lichtschacht im Keller des Gebäudes aus bislang unbekannter Ursache zu einem kleinen Brand kam, was die Rauchentwicklung verursachte. Der entstandene Rauch zog anschließend über ein Lüftungsrohr in das Gebäude, weshalb vorsorglich alle Personen im Gebäude evakuiert wurden. Nach zirka einer Stunde konnte das Gebäude wieder betreten werden, es entstand kein Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.

