Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Unfallstelle weggefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Dürrlewang (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines Transporters ist am Freitagnachmittag (27.05.2023) nach einem Unfall mit einem 85 Jahre alten Fahrer eines Motorrads in der Herschelstraße geflüchtet. Der 85-Jährige befuhr die Herschelstraße kurz nach 17.00 Uhr in absteigende Richtung, als ihm im Kurvenbereich auf Höhe der Hausnummer 28 ein Transporter entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 85-Jährige ausweichen, kam dabei zu Fall und rutschte mit seinem Motorrad unter einen abgestellten Anhänger. Durch den Sturz verletzte sich der Motorradfahrer am Fuß und musste mit einem Krankenwagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der weiße Transporter setzte ohne anzuhalten seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell