Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Geschäfte und Gaststätten eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Einbrecher sind am Mittwoch (24.05.2023) oder Donnerstag (25.05.2023) in Geschäfte und Gaststätten an der Hauptstätter Straße, der Weberstraße, der Wagnerstraße und der Brennerstraße eingebrochen, bei zwei Ladengeschäften an der Olgastraße sind die Täter gescheitert. An der Hauptstätter Straße gelangten die Täter am Donnerstag, zwischen 01.45 Uhr und 18.00 Uhr, auf unbekannte Weise in den Innenraum einer Gaststätte und stahlen Bargeld in Höhe von über hundert Euro. An der Weberstraße verschafften sich Einbrecher zwischen Mittwoch, 22.45 Uhr und Donnerstag, 11.45 Uhr, ebenfalls auf unbekannte Weise Zugang zu einer Gaststätte. Ob sie etwas stahlen muss noch ermittelt werden. An der Wagnerstraße versuchten Unbekannte zwischen 18.00 Uhr am Mittwoch und 11.00 Uhr am Donnerstag die Eingangstür einer Gaststätte aufzubrechen. Als dies misslang, hebelten sie das danebenliegende Fenster auf, nahmen aus einer Registrierkasse etwa 80 Euro an sich und flüchteten unerkannt. An der Brennerstraße hebelten Einbrecher zwischen Mittwoch, 21.30 Uhr und Donnerstag, 20.30 Uhr, die Tür zu einem Textilgeschäft auf. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von rund 500 Euro sowie über 2.000 Euro Bargeld. An der Olgastraße versuchten Einbrecher zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr und Donnerstag, 10.15 Uhr, die Türen von zwei Ladengeschäften aufzuhebeln. Ob die jeweiligen Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell