POL-S: Dreister Dieb erbeutet Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend (25.05.2023) in einer Gaststätte an der Silberburgstraße mehrere Hundert Euro gestohlen. Der Unbekannte betrat gegen 18.25 Uhr die Gaststätte und verwickelte einen 32 Jahre alten Angestellten in ein Gespräch. Dabei lenkte er ihn so ab, dass es dem Dieb gelang, den Bediengeldbeutel mit mehreren Hundert Euro Bargeld zu stehlen. Anschließend ging er in unbekannte Richtung davon. Laut dem Zeugen soll der Mann etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 160 bis 165 Zentimeter groß sein. Er war schlank, hatte gebräunte Haut und kurze dunkle Haare sowie eine dicke Nase. Zur Tatzeit trug der Unbekannte eine beige Jeansjacke, eine hellblaue Jeanshose, helle Sportschuhe sowie eine beige Mütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

