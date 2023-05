POL-S: Mutmaßlich unter Alkoholeinfluss andere Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mühlhausen /-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (23.05.2023) oder am Mittwoch (24.05.2023) in eine Arztpraxis an der Arnoldstraße und in eine Musikschule an der Liebenzeller Straße eingebrochen. An der Arnoldstraße brachen die Täter zwischen Dienstagabend, 23.00 Uhr und Mittwochmorgen, 07.30 Uhr eine Seitentür zur Arztpraxis auf und stahlen Bargeld sowie Briefmarken im Wert von mehreren ...

