POL-S: Fahrgäste in Stadtbahn bespuckt und getreten - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (25.05.2023) eine 56 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die im Verdacht steht, Fahrgäste in der Stadtbahn der Linie U12 belästigt zu haben. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem die 56-Jährige gegen 11.20 in der U12 Richtung Remseck mehrere Fahrgäste bespuckt und getreten und dabei auch ihr Hinterteil entblößte haben soll. Bahnmitarbeiter hielten die 56-Jährige beim Verlassen der Bahn am Hauptbahnhof fest und übergaben sie den hinzugerufenen Beamten. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen sowie insbesondere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903200 an das Polizeirevier 2 Wolframstraße zu wenden.

