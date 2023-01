Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Pkw-Lenker bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:25 Uhr befuhr der 38-jährige Fahrer eines Honda die Neue Bahnhofstraße in Vaihingen an der Enz in Richtung Bahnhof. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Laternenpfahl und prallte anschließend gegen einen Baum. Er wurde bei dem Zusammenstoß schwerverletzt im Fahrzeug eingeklemmt und durch die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungswagens entdeckt. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Fahrer befreit werden. Er wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro. Zur Unfallaufnahme waren zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Vaihingen Enz sowie eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg eingesetzt. Die Neue Bahnhofstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis etwa 05:20 Uhr gesperrt.

