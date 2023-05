Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen /-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (23.05.2023) oder am Mittwoch (24.05.2023) in eine Arztpraxis an der Arnoldstraße und in eine Musikschule an der Liebenzeller Straße eingebrochen. An der Arnoldstraße brachen die Täter zwischen Dienstagabend, 23.00 Uhr und Mittwochmorgen, 07.30 Uhr eine Seitentür zur Arztpraxis auf und stahlen Bargeld sowie Briefmarken im Wert von mehreren Hundert Euro. An der Liebenzeller Straße gelangten die Einbrecher zwischen 19.00 Uhr am Dienstag und 20.00 Uhr am Mittwoch, mutmaßlich über die Hauseingangstür in die Musikschule und brachten anschließend zwei Aktenschränke auf. Ob sie etwas Stahlen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bezüglich des Falls in der Arnoldstraße unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße und bezüglich des Falls in der Liebenzeller Straße beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

