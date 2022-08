Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Zu drei Einbrüchen kam es am Wochenende im Stadtgebiet. 1. Zunächst hebelten bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit der Geschädigten am Samstag, 06.08.2022 die verschlossene Wohnungstür im 2. OG eines Hauses auf der Pongser Straße auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und verließen die Wohnung unerkannt. Zur Tatbeute kann noch nichts gesagt werden. 2. In Anwesenheit des Geschädigten verschafften sich Unbekannte am Samstag, 06.08.20022 gegen 23 Uhr auf dem Karrenweg, durch Hindurchgreifen durch das auf Kipp stehende Fenster, Zugang zur Wohnung. Der Geschädigte wurde durch ein Geräusch aufmerksam und hielt Nachschau. Dabei begegnet er dem Täter und schrie umgehend um Hilfe. Der Täter flüchtete daraufhin zügig aus der Wohnung. 3. In der Nacht von Freitag, 05.08.2022 auf Samstag, 06.08.2022 hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines als Büro genutzten Hauses auf der Jägerstraße auf. Aus den Räumen wurden Bargeld und zwei Fahrzeugschlüssel entwendet. Die entsprechenden Fahrzeuge wurden anschließend mit den Schlüsseln genutzt und wenig später mit Unfallschäden aufgefunden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (gö)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell