POL-KN: (VS-Schwenningen) Gegen geparkten Kleintransporter gefahren und anschließend geflüchtet - Polizei sucht Unfallzeugen

VS-Schwenningen (ots)

Am Montagvormittag, in der Zeit von etwa 09 Uhr bis 11 Uhr, ist ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Villinger Straße gegenüber der Abzweigung Grabenäckerstraße gegen einen dort abgestellten Ford Transit Kleintransporter gefahren. Ohne sich um den angerichteten Schaden links vorne am Ford in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet Unfallzeugen, sich beim Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) zu melden.

