Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Nach Messerstichen - Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts

Olzheim/Eifel (ots)

Am Sonntag, den 19. Februar 2023, wurde die Polizei um 21:42 Uhr über einen Messerangriff auf zwei junge Männer informiert, die dabei lebensgefährlich verletzt wurden.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll es zwischen den beiden Männern, Brüder im Alter von 21 und 23 Jahren, und einer Gruppe von vermutlich drei Personen zu verbalen Streitigkeiten in einem Festzelt in Olzheim anlässlich der dort stattfindenden Karnevalsveranstaltung gekommen sein.

Die beiden Brüder traten nach dem Streit zu Fuß den Heimweg an und wurden kurz vor Erreichen ihrer Wohnanschrift in Olzheim von drei Personen gestellt, bei denen es sich möglicherweise um die zuvor am Streit Beteiligten handelte.

Während der sich nun erneut entwickelnden Auseinandersetzungen wurden die beiden späteren Opfer aus der Gruppe heraus mit einem Messer angegriffen.

Durch die Messerstiche erlitten die 21 und 23 Jahre alten Geschädigten lebensgefährliche Verletzungen und mussten in umliegenden Krankenhäusern notärztlich versorgt werden. Beide schweben derzeit nicht mehr in Lebensgefahr.

Die mutmaßlichen Täter ergriffen nach dem Angriff die Flucht. Ersten Zeugenhinweisen zu den Handelnden geht die Kriminalpolizei Trier, die die Ermittlungen übernommen hat, zurzeit nach.

Die Feststellung der Identität der Täter und der Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und der Auseinandersetzung im Festzelt geben können, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter 06551/942-0 in Verbindung zu setzen.

