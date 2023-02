Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in Einkaufszentrum - die Polizei ermittelt - Langenfeld - 2302059

Mettmann (ots)

Am Freitagnachmittag, 17. Februar 2023, kam es in einem Einkaufszentrum in der Langenfelder Innenstadt zu einem Brandausbruch in einem Toilettenraum. Die Polizei geht nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass der Brand absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 16:30 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Einkaufszentrums an der Solinger Straße einen Brandausbruch auf der Herrentoilette in der ersten Etage. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Langenfeld stellten bei ihrem Eintreffen fest, dass unbekannte Täter einen Mülleimer in der fensterlosen Herrentoilette in Brand gesetzt hatten. Die daraufhin entstandene Rauchentwicklung hatte sich durch das Treppenhaus und somit im gesamten Einkaufszentrum ausgebreitet, so dass dieses evakuiert und für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden musste.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Brand in dem Mülleimer für die Papierhandtücher absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung und Spurensicherung übernommen. Durch den Brand wurden die Bodenfliesen in dem Toilettenraum beschädigt. Der Schaden wird auf wenige tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 / 288 6310, in Verbindung zu setzen.

